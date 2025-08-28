الخميس 28 أغسطس 2025
إصابة شخص في حريق عقار بقليوب

حريق بشقة سكنية،فيتو
حريق بشقة سكنية،فيتو

شب حريق داخل طابق أرضي فى عمارة سكنية، بجوار البنك الأهلي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مما أدى إلى إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في طابق أرضي داخل عمارة سكنية بجوار البنك الأهلي بمدينة قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية نشوب حريق داخل طابق أرضي داخل عمارة سكنية بجوار البنك الأهلي بمدينة قليوب مما أدى إلى إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج.

كما تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

