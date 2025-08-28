الخميس 28 أغسطس 2025
صحة ومرأة

ما السن المناسب لعمليات تكميم المعدة؟ استشاري باطنة يجيب

تكميم المعدة
السمنة المفرطة مرض خطير أصبح منتشر فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار، نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة والمقليات والحلوى وللأسف هى بوابة دخول الأمراض المزمنة والخطيرة للجسم.

والتخلص من السمنة أمر ضرورى حفاظا على الصحة، ولأن بعض مرضى السمنة يريدون حلول سريعة للتخلص من السمنة، وأصبح هناك إقبال كبير على عمليات تكميم المعدة لفاعليتها السريعة دون الوعي بمدى مخاطرها والعمر المناسب للخضوع لها.

يقول الدكتور محمد العوضي، استشاري أمراض الباطنة والكبد: إن عمليات تكميم المعدة تعد واحدة من أكثر جراحات السمنة انتشارا في السنوات الأخيرة، إذ تساعد على فقدان الوزن بشكل كبير من خلال تقليل حجم المعدة بنسبة تصل إلى 70-80%، مما يقلل كمية الطعام التي يتناولها الشخص ويعزز الشعور بالشبع بسرعة، وعلى الرغم من فوائدها في علاج السمنة المفرطة ومضاعفاتها، إلا أن هناك ضوابط ومعايير دقيقة لإجرائها، خاصة فيما يتعلق بالسن المناسب.

وأضاف العوضي، أن عملية تكميم المعدة هي جراحة تهدف إلى استئصال جزء كبير من المعدة، لتصبح على شكل أنبوب صغير، وتقلل من كمية الطعام التي يمكن أن يتناولها الشخص، وتساعد أيضا في خفض إفراز هرمون الجوع، مما يقلل الشهية، وعادة ما تجرى بالمنظار، مما يجعلها أقل خطورة من العمليات الجراحية التقليدية.

فوائد عملية تكميم المعدة 

وتابع: إن من فوائد عملية تكميم المعدة، فقدان الوزن بشكل فعال خلال أول عامين بعد العملية، وتحسين أو علاج بعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، وتوقف التنفس أثناء النوم، وتحسين جودة الحياة من حيث الحركة، النشاط، والثقة بالنفس.

السن المناسب لإجراء عملية تكميم المعدة

وأوضح استشارى أمراض الباطنة، أنه أفضل سن لإجراء عملية تكميم المعدة هو عمر 18 عام فما فوق أى للبالغين، ويمكن إجراؤها أحيانا لمن هم بين 16 و18 عام في حالات السمنة المفرطة جدا، بشرط استيفاء شروط صارمة ومتابعة دقيقة من فريق طبي متخصص، أما قبل سن 16 عام، لا ينصح بالخضوع للعملية خلاله إلا في حالات نادرة جدا وضرورية، لأن الجسم لا يزال في مرحلة النمو، وهناك تأثيرات محتملة على التغذية والصحة النفسية.

هل تكميم المعدة مناسب للأطفال؟

وأضاف: أما أقل من 16 عام فبشكل عام، لا ينصح بإجراء تكميم المعدة للأطفال، والسبب أن الطفل لا يزال في مرحلة نمو يحتاج فيها إلى العناصر الغذائية لبناء العظام والعضلات وتطور الدماغ، وقد يؤدي التكميم في سن صغير إلى مشاكل في امتصاص الفيتامينات والمعادن، وضعف النمو، واضطرابات نفسية بسبب التغير المفاجئ في نمط الحياة.

نصائح لعلاج السمنة عند الأطفال 

وتابع قائلا: بدلا من تكميم المعدة، ينصح للأطفال الذين يعانون من السمنة باتباع بعض النصائح، منها:

  • اتباع نظام غذائي صحي متوازن
  • زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة
  • تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات.
  • المتابعة مع طبيب تغذية وأخصائي نفسي إذا لزم الأمر.
بعد عملية الطفلة روان، خطورة تكميم المعدة على الأطفال

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تكميم المعدة ما هو السن المناسب لإجراء عملية تكميم المعدة فوائد عملية تكميم المعدة السمنة المفرطة

