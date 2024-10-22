طبيب يكشف خطورة عمليات تكميم المعدة

عمليات تكميم المعدة من أشهر العمليات التي يجريها مرضى السمنة للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومثالي.

ما هي عملية تكميم المعدة؟

وقال الدكتور مصطفي محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى إن تكميم المعدة أشهر إجراء جراحي الهدف منه إنقاص الوزن في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.



وأكد أنه في عملية تكميم المعدة يتم استئصال جزء كبير من المعدة 70% تقريبا وترك أنبوب ضيق يشبه الموز، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يقلل من حجم المعدة ويؤثر أيضًا على الهرمونات التي تفرز مما يؤدى إلى تقليل الشهية وتحسين النتائج الأيضية.



هؤلاء يجب إجراء عملية تكميم المعدة لهم

وكشف عن الفئات التي تجري عمليات تكميم المعدة منهم:

١- الأفراد الذين حاولوا وفشلوا في فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو الأدوية.



٢- المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية كبيرة أو تدهور في جودة الحياة بسبب السمنة.



وأوضح أن مريض السمنة المفرطة يكون لديه مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكبر أو مؤشر كتلة الجسم 35 أو أكبر مع حالات صحية مرتبطة بالسمنة مثل داء السكري من النوع الثانى، ارتفاع ضغط الدم، انقطاع النفس أثناء النوم.



خطورة عملية تكميم المعدة

أكد أن أهم مخاطر عمليات تكميم المعدة هي نقص التغذية مثل نقص فيتامين ب12 والحديد وتفاقم مرض ارتجاع المريء وتمدد المعدة إذا لم يتم اتباع نظام غذائي صارم مما قد يؤدى إلى الحاجة إلى جراحة تصحيحية أخرى.

كانت أكدت وزارة الصحة أن السمنة مشكلة طبية تحتاج لعلاج وليست مجرد مظهر خارجي.

السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة

وأشارت وزارة الصحة أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة، وهي ليست مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بكثير من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى.

وحذرت من أن السمنة تتسبب في الإصابة بمرض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول وأمراض الكبد وانقطاع النفس النومي وبعض أنواع السرطان.



والسمنة من الأمراض المزمنة التى تمثل خطورة على الأطفال عند الإصابة بها، حيث تصيب الطفل بأمراض أخرى، منها مرضى السكر والقلب وتسبب مضاعفات خطيرة