بعد عملية الطفلة روان، خطورة تكميم المعدة على الأطفال

حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا أثارها فيديو الطفلة روان وهي تخضع إلى عملية تكميم المعدة لإنقاص وزنها، من حيث كيف لهذه الطفلة التى لم تتخطَّ 9 سنوات من عمرها أن تخضع لمثل هذه العملية.

ورغم توضيح الطبيب الذى أجرى العملية بأنها كانت لإنقاذ روان من مشاكل فى العظام والنمو والخشونة بعد أن فشلت كل محاولات إنقاص الوزن معها، إلا أنه سيخضع إلى التحقيق بنقابة الأطباء لأنها منعت هذه العمليات للاطفال البنات الأقل من 13 عاما، لمخاطر مثل هذه العمليات.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن عمليات تكميم المعدة أصبحت من أشهر جراحات السمنة التي تجرى للبالغين كحل للتخلص من الوزن الزائد ومضاعفاته، لكن مع تزايد معدلات السمنة عند الأطفال والمراهقين، بدأ بعض الأهالي يفكرون في هذا الخيار كحل سريع، ورغم أن العملية قد تبدو مغرية لتحقيق فقدان وزن سريع، إلا أن خطورتها على الأطفال كبيرة جدا، وقد تترك آثار سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية في المدى القريب والبعيد.

ما هى عملية تكميم المعدة ؟

وأضافت مرام، أن عملية التكميم تعتمد على استئصال جزء كبير من المعدة حوالي 70 إلى 80%، مما يقلل من كمية الطعام التي يمكن أن يتناولها الشخص، ويؤدي إلى انخفاض في هرمون الجوع، وهذه العملية تعتبر جراحة كبيرة وتجرى عادة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ومشاكل صحية خطيرة.

خطورة عمليات تكميم المعدة على الأطفال

وتابعت، أن من مخاطر عمليات تكميم المعدة على الأطفال:-

تأثير سلبي على النمو، وجسم الطفل والمراهق لا يزال في مرحلة نمو يحتاج فيها إلى العناصر الغذائية المتنوعة من بروتينات وكالسيوم وحديد وفيتامينات، وبعد التكميم، تقل قدرة المعدة على امتصاص هذه العناصر، مما يهدد نمو العظام والعضلات ويؤثر على الطول وتطور الأعضاء.

نقص الفيتامينات والمعادن، وكثير من الأطفال بعد العملية يعانون من نقص فيتامين "د"، "ب12"، الحديد والكالسيوم، وهو ما قد يسبب فقر دم وهشاشة عظام وتأخر في النمو العقلي والجسدي.

اضطرابات نفسية وسلوكية، ومرحلة الطفولة والمراهقة حساسة نفسيا، وقد يؤدي الحرمان من الطعام أو صعوبة التأقلم مع النظام الغذائي الجديد إلى القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل، كما أن شعور الطفل بالاختلاف عن أصدقائه قد يضعف ثقته بنفسه.

مضاعفات طبية خطيرة، مثل النزيف، التسريب من المعدة، الالتهابات، أو انسداد الأمعاء، هذه المضاعفات تكون أكثر خطورة عند الأطفال نظرا لحساسيتهم الجسدية.

تأثير طويل المدى غير معروف بدقة، ومعظم الدراسات عن التكميم تركز على البالغين، أما بالنسبة للأطفال فلا توجد أبحاث كافية تبيّن تأثيرها بعد 10 أو 20 سنة، وهذا يضع الطفل أمام مستقبل صحي مجهول.

البدائل الصحية لعلاج السمنة عند الأطفال

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك بدائل لعلاج السمنة عند الأطفال تعني عن عمليات تكميم المعدة،منها:-

تعديل النظام الغذائي، حيث الاعتماد على أطعمة صحية ومتوازنة مع تقليل الوجبات السريعة والسكريات.

النشاط البدني المنتظم، مثل ممارسة الرياضة أو الألعاب الحركية بشكل يومي.

الدعم النفسي والسلوكي، من خلال تدريب الطفل على التحكم في الشهية، وتقديم الدعم الأسري له بدلًا من اللجوء للجراحة.

استشارة مختصين، حيث العمل مع طبيب تغذية وأخصائي نفسي لعلاج السمنة بشكل تدريجي وآمن.

