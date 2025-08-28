الخميس 28 أغسطس 2025
خارج الحدود

مصرع وإصابة العشرات جراء فيضانات وسيول بعدة ولايات سودانية

السودان، فيتو
السودان، فيتو

تتواصل معاناة مدينة الفاشر غربي السودان بالعيش تحت القصف والحصار، فقد أفادت شبكة "أطباء السودان" بمقتل 24 مدنيًا وإصابة 55 آخرين، بينهم خمس نساء، جراء قصف مدفعي كثيف نفذته قوات الدعم السريع، على السوق المركزي وحي أولاد الريف في المدينة المحاصرة.

 عشرات القتلى والجرحى

من جهتها، أكدت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر أن مئات القذائف تنهال يوميًا على المدنيين في الأسواق والمناطق السكنية مخلفة عشرات القتلى والجرحى وسط انعدام الغذاء والدواء وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

أما شمال وشرقي السودان، فضربت أمطار غزيرة وسيول ولايات نهر النيل وكسلا، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة خلال الأيام القليلة الماضية.

ولقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب العشرات بعد هطول أمطار خلفت فيضانات وسيولًا واسعة في شمال ووسط  وشرق السودان.

انهيار عشرات المنازل وتضرر مرافق عامة

وأعلنت حكومة نهر النيل تسجيل سبع وفيات وعدد من الإصابات إلى جانب انهيار عشرات المنازل وتضرر مرافق عامة في محليات الدامر وشندي وعطبرة والزيداب، مؤكدة أن غرفة الطوارئ الميدانية برئاسة الوالي تواصل جهودها لحصر الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة.

أما في ولاية كسلا، فواصل ارتفاع منسوب نهر القاش تهديده لعدد من القرى شمالي المدينة، حيث أكد مسؤول حكومي أن منطقة تندلاي لا تزال محاصرة بالكامل، ويعتمد الأهالي على المراكب الصغيرة للوصول إليها.

 ألف أسرة لا تزال معزولة

فيما أشارت التقديرات إلى أن نحو ألف أسرة لا تزال معزولة بفعل الفيضان بينما سبق لمجلس السيادة إرسال طائرة إغاثية، الأحد الماضي، لدعم جهود الطوارئ.

يأتي هذا فى الوقت الذى حذرت فيه الأمم المتحدة مؤخرا من أن 17 منطقة سودانية باتت مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.

