الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا

مدينة الفاشر، فيتو
مدينة الفاشر، فيتو

قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني: إن العائلات في مدينة الفاشر تتضور جوعًا، بينما يموت الأطفال أمام أعين ذويهم بسبب نقص الموارد، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني بلغ مستويات كارثية.

 

حصار خانق على مئات الآلاف

وأضاف أن مدينة الفاشر تعيش تحت حصار خانق يطال مئات الآلاف من المدنيين، ما يجعلهم عرضة للمجاعة والأوبئة في ظل غياب المساعدات.

 

نداء إلى المجتمع الدولي

ووجّه رئيس الوزراء السوداني نداءً عاجلًا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لفك الحصار عن المدينة، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات ومنع استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين.

وأعلنت “أطباء بلا حدود” أن سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية والأوبئة وأمراض متعددة.

 

سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية

وتابعت: الواقع في دارفور يحتاج إلى زيادة عدد الأسرة للمصابين بوباء الكوليرا، مضيفًا:الأوضاع في مخيمات النزوح بدارفور لا تلبي المعايير المطلوبة للتعامل مع وباء الكوليرا.

واختتمت: تأمين اللقاحات والمياه الصالحة للشرب أولوية للحد من تفشي وباء الكوليرا في دارفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء السوداني السودان الفاشر مدينة الفاشر حصار مدينة الفاشر أطفال مدينة الفاشر

مواد متعلقة

أطباء بلا حدود: سكان الفاشر يعانون من سوء التغذية والإصابة بالكوليرا

الجيش السوداني: قواتنا دحرت هجوما لمليشيا الدعم السريع على محورين في الفاشر

لجان المقاومة السودانية: ميليشيا الدعم السريع تواصل قصف الفاشر وتقطع الإمدادات عن المدينة

الأكثر قراءة

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مدرب ليفربول السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وهذه نصيحتي لـ ريبيرو

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads