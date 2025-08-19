رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا

قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني: إن العائلات في مدينة الفاشر تتضور جوعًا، بينما يموت الأطفال أمام أعين ذويهم بسبب نقص الموارد، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني بلغ مستويات كارثية.

حصار خانق على مئات الآلاف

وأضاف أن مدينة الفاشر تعيش تحت حصار خانق يطال مئات الآلاف من المدنيين، ما يجعلهم عرضة للمجاعة والأوبئة في ظل غياب المساعدات.

نداء إلى المجتمع الدولي

ووجّه رئيس الوزراء السوداني نداءً عاجلًا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لفك الحصار عن المدينة، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات ومنع استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين.

وأعلنت “أطباء بلا حدود” أن سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية والأوبئة وأمراض متعددة.

سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية

وتابعت: الواقع في دارفور يحتاج إلى زيادة عدد الأسرة للمصابين بوباء الكوليرا، مضيفًا:الأوضاع في مخيمات النزوح بدارفور لا تلبي المعايير المطلوبة للتعامل مع وباء الكوليرا.

واختتمت: تأمين اللقاحات والمياه الصالحة للشرب أولوية للحد من تفشي وباء الكوليرا في دارفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.