الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني: قواتنا دحرت هجوما لمليشيا الدعم السريع على محورين في الفاشر

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أعلن  الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته دحرت هجوما لمليشيا الدعم السريع على محورين في الفاشر خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضح الجيش السوداني أنه نجح في  ايقاع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمرتزقة العدو وفر من تبقى إلى خارج  أسوار الفاشر

وكانت شبكة أطباء السودان أعربت عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في معسكر "لقاوة" للنازحين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والذي يضم أكثر من 7 آلاف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال.  

سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء

وكشفت الشبكة، وفقا لبيان رسمي صادر عن وفاة 13 طفلا، جراء سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء، خلال يونيو الماضي.  

وبحسب المعلومات التي توفرت لفريق الشبكة من داخل المعسكر، فإلى جانب نقص الغذاء الذي أدى إلى انتشار حالات الهزال الحاد، خاصة بين الأطفال، يتعرض النازحون لهجمات متكررة من قبل مجموعات مسلحة بصورة متكررة، مما يهدد أمن وسلامة سكانه ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.  

التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأساسية للنازحين بالمعسكر، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، مع تأمين المعسكر وحماية المدنيين من الهجمات المتكررة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

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