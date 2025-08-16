أطباء بلا حدود: سكان الفاشر يعانون من سوء التغذية والإصابة بالكوليرا

أعلنت “أطباء بلا حدود” أن سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية والأوبئة وأمراض متعددة.

سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية

وتابعت: الواقع في دارفور يحتاج إلى زيادة عدد الأسرة للمصابين بوباء الكوليرا، مضيفًا:الأوضاع في مخيمات النزوح بدارفور لا تلبي المعايير المطلوبة للتعامل مع وباء الكوليرا.

واختتمت: تأمين اللقاحات والمياه الصالحة للشرب أولوية للحد من تفشي وباء الكوليرا في دارفور.

وقبل وقت سابق قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن تفشي الأوبئة بالسودان وعلى وجه الخصوص وباء الكوليرا في إقليم دارفور بالسودان، يشكل انعكاسًا صارخًا لأزمة إنسانية وسياسية كبيرة، تعكس تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية على خلفية النزاعات المسلحة المستمرة والتدهور الاقتصادي.

وتابع أنه يشير تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 400 شخص إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي في الإقليم، ما يعكس غياب البنية التحتية الصحية الفعالة، وعدم قدرة الدولة أو الجهات الفاعلة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

أزمة غذائية حادة فى السودان

وأكد رشوان في تصريح لـ "فيتو: أنه يتزامن ذلك مع أزمة غذائية حادة، حيث بلغ سعر الدخن، وهو من المحاصيل الحبوبية الأساسية في السودان، حوالي 11 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل نحو 3600 دولار، في مؤشر واضح على انهيار الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الجنونية في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على قدرة السكان على تأمين الغذاء، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الفقر والضعف الغذائي، فالأزمة في دارفور ليست أزمة صحية أو غذائية فحسب، بل هي نتاج مباشر للتوترات السياسية والنزاعات المسلحة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، الذين يُتهمون بمنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهذا يعكس فشل العملية السياسية وانعدام الثقة بين الأطراف المسلحة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعطل أي جهود للحد من الكارثة وانهيار النظام الصحي في دارفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.