السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أطباء بلا حدود: سكان الفاشر يعانون من سوء التغذية والإصابة بالكوليرا

الكوليرا، فيتو
الكوليرا، فيتو

أعلنت “أطباء بلا حدود” أن سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية والأوبئة وأمراض متعددة.

سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية

وتابعت: الواقع في دارفور يحتاج إلى زيادة عدد الأسرة للمصابين بوباء الكوليرا، مضيفًا:الأوضاع في مخيمات النزوح بدارفور لا تلبي المعايير المطلوبة للتعامل مع وباء الكوليرا.

واختتمت: تأمين اللقاحات والمياه الصالحة للشرب أولوية للحد من تفشي وباء الكوليرا في دارفور.

وقبل وقت سابق قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن  تفشي الأوبئة بالسودان وعلى وجه الخصوص وباء الكوليرا في إقليم دارفور بالسودان، يشكل انعكاسًا صارخًا لأزمة إنسانية وسياسية كبيرة، تعكس تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية على خلفية النزاعات المسلحة المستمرة والتدهور الاقتصادي.

وتابع أنه يشير تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 400 شخص إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي في الإقليم، ما يعكس غياب البنية التحتية الصحية الفعالة، وعدم قدرة الدولة أو الجهات الفاعلة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

 

أزمة غذائية حادة فى السودان 

وأكد رشوان في تصريح لـ "فيتو: أنه يتزامن ذلك مع أزمة غذائية حادة، حيث بلغ سعر الدخن، وهو من المحاصيل الحبوبية الأساسية في السودان، حوالي 11 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل نحو 3600 دولار، في مؤشر واضح على انهيار الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الجنونية في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على قدرة السكان على تأمين الغذاء، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الفقر والضعف الغذائي، فالأزمة في دارفور ليست أزمة صحية أو غذائية فحسب، بل هي نتاج مباشر للتوترات السياسية والنزاعات المسلحة بين الجيش السودانى  وقوات الدعم السريع، الذين يُتهمون بمنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهذا يعكس فشل العملية السياسية وانعدام الثقة بين الأطراف المسلحة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعطل أي جهود للحد من الكارثة وانهيار النظام الصحي في دارفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد رشوان تفشي وباء الكوليرا وباء الكوليرا السودان الفاشر

مواد متعلقة

الجيش السوداني: قواتنا دحرت هجوما لمليشيا الدعم السريع على محورين في الفاشر

لجان المقاومة السودانية: ميليشيا الدعم السريع تواصل قصف الفاشر وتقطع الإمدادات عن المدينة

البرهان يوافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

3 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت

عدي الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام المقاولون بالدوري

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

سندرلاند يفوز على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads