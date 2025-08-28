ضبط ورشة لتغليف السكر تقوم بتعبئة عبوات ناقصة الوزن بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وخالد عوض مفتش الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات تموينية موسعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورشة لتعبئة السكر تقوم بالغش التجارى بتعبئة السكر ناقص الوزن فى عبوات مدون عليها الوزن ١ كجم، وتم مصادرة ٥٠ بالتة تحتوي علي ٢٠ كيس مدون على الكيس ١ كجم والوزن الفعلى ٨٠٠ جم، و٤٣ بالتة تحتوي علي ٢٠ كيس مدون على الكيس ٥٠٠ جم والوزن الأعلى ٤٠٠ جم.

كما تم ضبط أحد الأماكن تقوم بتعبئة اقراص استحلاب ملطفة للحلق والزور مجهولة المصدر، وتدوين بيانات مصانع وهمية، وتم مصادرة ٣٢٥٢٩٢ قرص استحلاب معبرة فى عبوات مختلفة الأشكال والاحجام.

كما تم ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته تجميع عدد ١٠ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى نصف طن دقيق بلدى مدعم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

