وكيل تعليم الدقهلية يبحث تطوير الأداء بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

استقبل المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، علي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حيث طرح خلال اللقاء أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وكيل تعليم الدقهلية يستقبل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمديريات التعليمية والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طرح أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء

جاءت الزيارة بحضور عدد من القيادات بالمديرية، وتم التباحث حول عدد من الملفات الهامة وطرح أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء بالمدارس، حيث أكد عبد الرؤوف علي حرص الوزارة الدائم بتقديم الدعم المستمر وتذليل العقبات بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ومعلمينا الأفاضل.

جهد دؤوب لتذليل العقبات والصعوبات استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل

وأشاد مدير المديرية بما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهد دؤوب لتذليل العقبات والصعوبات استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات على هذه الزيارة القيمة والدعم المتواصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.