الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يبحث تطوير الأداء بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

استقبل المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، علي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حيث طرح خلال اللقاء أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وكيل تعليم الدقهلية يستقبل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات 

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمديريات التعليمية والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

طرح أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء

جاءت الزيارة بحضور عدد من القيادات بالمديرية، وتم التباحث حول عدد من الملفات الهامة وطرح أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء بالمدارس، حيث أكد عبد الرؤوف علي حرص الوزارة الدائم بتقديم الدعم المستمر وتذليل العقبات بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ومعلمينا الأفاضل.

جهد دؤوب لتذليل العقبات والصعوبات استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل

وأشاد مدير المديرية بما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهد دؤوب لتذليل العقبات والصعوبات استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات على هذه الزيارة القيمة والدعم المتواصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية لشئون المديريات التربية والتعليم بالدقهلية التعليم الفني التربية والتعليم المديريات التعليمية المهندس محمد الرشيدي العام الدراسي المقبل العام الدراسي الجديد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتفتيش على المولات التجارية بمدينة الشروق

فوائد بذور الشيا، تساعد على إنقاص الوزن وضبط السكر والضغط بالدم

الخطيب يستقر على اختيار مرتجي نائبا في انتخابات الأهلي المقبلة

ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads