الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن

اختبارات جديدة للمرشحين
اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، عن استمرار الاختبارات، للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا، للعمل بالأردن في مهنة عامل منشار حجر.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ف والادارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز،ومزايا اجتماعية وصحية.

وفي سياق آخر استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس محمد جبران وزير العمل، في ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية يجريها الوزير للمحافظة، وتشمل الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، منها جولات ميدانية داخل مواقع إنتاج، وتفقد دورات تدريبية للعمال، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025، والمقرر بدء تطبيقه رسميًا مطلع الشهر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون العمل الجديد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج مكاتب التمثيل العمالي محمد جبران وزير العمل وزير العمل

مواد متعلقة

وكيلة أمين الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في مجال تمكين المرأة

الهلال الأحمر المصري يرسل 1500 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة

العمل: 20 فرصة عمل جديدة للشباب في إيطاليا

محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش

وزير العمل يسلم 93 عقدا لعمالة مصرية للعمل في البوسنة والإمارات والأردن

بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه، صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس غدا

بدء تجهيز المقر الجديد لمكتب عمل العلمين الجديدة

الشروط والرواتب، الحكومة توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads