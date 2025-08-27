إخلاء سبيل مدير مركز تجميل بتهمة الإهمال الطبى تسبب في وفاة فتاة مقبلة على الزواج

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل مدير مركز تجميل في منطقة العجوزة، بعد التحقيق معه بتهمة الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة فتاة مقبلة على الزواج.

وبحسب التحقيقات، دخلت الفتاة المركز لإجراء عملية تجميل استعدادًا لحفل زفافها، إلا أن حالتها تدهورت بشكل مفاجئ بعد حقنها بعقار تجميلي، ما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

وحررت أسرة الفتاة محضرًا بالواقعة، اتهمت فيه مسؤولي المركز بالإهمال، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية.

