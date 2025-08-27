الخميس 28 أغسطس 2025
إخلاء سبيل مدير مركز تجميل بتهمة الإهمال الطبى تسبب في وفاة فتاة مقبلة على الزواج

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل مدير مركز تجميل في منطقة العجوزة، بعد التحقيق معه بتهمة الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة فتاة مقبلة على الزواج.

 

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل صادمة في مقتل طفل على يد لص ببورسعيد.. ضبط ناد صحي للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.. والتحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا

سيدة تتعرض للسرقة في معرض بالقاهرة والأمن ينجح في ضبط الجاني

وبحسب التحقيقات، دخلت الفتاة المركز لإجراء عملية تجميل استعدادًا لحفل زفافها، إلا أن حالتها تدهورت بشكل مفاجئ بعد حقنها بعقار تجميلي، ما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

وحررت أسرة الفتاة محضرًا بالواقعة، اتهمت فيه مسؤولي المركز بالإهمال، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية.

