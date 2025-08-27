مزارع شبعا اللبنانية لنظام الشرع والجولان للاحتلال، تفاصيل صفقة تبادل الأرض العربية بين إسرائيل وسوريا

كشفت قناة عبرية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مفاوضات جرت بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا حول إمكانية تسليم إسرائيل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة إلى دمشق، مقابل تنازلها عن مطالبتها بالسيادة على هضبة الجولان.

مفاوضات للتنازل عن مزارع شبعا اللبنانية لصالح سوريا

وحسب قناة "كان" العبرية، فإن إسرائيل كانت تدرس خطوة تسليم مزارع شبعا إلى سوريا مقابل التنازل عن الجولان بشكل جدي، وكانت الخطة ستتطلب موافقة 80 عضوًا في الكنيست، إلا أن المفاوضات توقفت بعد مجزرة السويداء، لكنها لم تُستبعد من أن تُستأنف في المستقبل.

وذكر سوري مقرب من سلطة الرئيس أحمد الشرع، أن ربط قضية مزارع شبعا بمسألة هضبة الجولان ممكن بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه أوضح أن هذا الأمر لم يُناقش ضمن المباحثات الأمنية الحالية، ذاكرا أن هناك قضايا أكثر إلحاحًا مثل جبل الدروز، وأن قضية مزارع شبعا يجب أن تُحل كجزء من رسم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

مزارع شبعا، فيتو

بينما ذكر مصدر آخر مطلع على المفاوضات أن موضوع مزارع شبعا ليس مطروحًا حاليًا وسيُناقش لاحقًا فقط.

لبنان يطالب بملكية مزارع شبعا

وتشير المصادر إلى أن لبنان أيضًا يطالب بـ ملكية مزارع شبعا، "الذي استُخدم لفترة طويلة كأحد المبررات لدى حزب الله للحفاظ على ترسانته، حتى تحرير هذه الأراضي من إسرائيل".

جدير بالذكر، أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تجنب بشكل مستمر التعامل مع قضية مزارع شبعا بشكل رسمي.

وفي مؤشر جديد، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع هذا الأسبوع للصحفيين أن بلاده لن تتمكن من الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" طالما ظلت هضبة الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي.

