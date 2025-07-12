يمتد من شبعا إلى القنيطرة، إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني على الحدود مع لبنان وسوريا

كشفت تقارير إعلامية سورية، اليوم السبت، عن تحركات إسرائيلية تهدف إلى إقامة منطقة عازلة في المثلث الحدودي المشترك بين سوريا ولبنان وإسرائيل.

إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني من شبعا إلى القنيطرة

ويأتي ذلك في خطوة توصف بأنها محاولة لإنشاء حزام أمني يمتد من مزارع شبعا إلى القنيطرة بهدف خنق الجبهة الشمالية ومنع أي تحرك عسكري محتمل من الأراضي اللبنانية أو السورية.

وتشمل المنطقة العازلة المخطط أجزاء من جبل الشيخ والقنيطرة، وتتيح لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي إشرافا ناريا مباشرا على المناطق السورية واللبنانية المحاذية، ما يعزز من قدرة إسرائيل على المراقبة والتدخل السريع عند أي تصعيد أمني أو عسكري.

وأكدت المصادر أن إسرائيل شرعت بالفعل في خطوات عملية لتنفيذ هذا المخطط من خلال توسيع شبكة الطرق العسكرية في المنطقة الحدودية وإنشاء مهبط مروحيات قتالية قرب مرتفعات راشيا، ما يمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من نشر قوات رد سريع وتنفيذ دوريات جوية منتظمة على امتداد الحدود.

كما أشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية في مزارع شبعا ومحيطها وهي منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا، بزعم مراقبة أي عمليات تهريب أسلحة يشتبه بأنها تستهدف دعم حزب الله بحسب الرواية الإسرائيلية.

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