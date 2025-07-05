السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوبي ‎لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوبي ‎لبنان.

تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

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