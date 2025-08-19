الرئيس السوري يعين سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لدمشق لدى الأمم المتحدة

وافق الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، على تعيين إبراهيم عبد الملك علبي سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة.

الشرع يعين سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة



وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يسمى إبراهيم عبد الملك علبي سفيرًا مفوضًا فوق العادة، ويعتمد مندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".



وأضاف: "يجري تنفيذ هذا المرسوم خلال مدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدوره، يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه".

وتجدر الإشارة إلى أن العلبي الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، يعمل كمحامي في مجال حقوق الإنسان، وهو في العقد الثالث من العمر، ومن مواليد السعودية.

وبدأ العلبي دراسته في مدارس الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض، ونال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصا في القانون الدولي.

وأكمل دراسة الماجستير في السياسات العامة في كلية الحكومة بجامعة أكسفورد.

وعمل مستشارا سابقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشارا لنقابة المحامين الدولية، بالإضافة لعضوية مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

