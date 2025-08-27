إعدام قاتل سيدة بالسنبلاوين بعد التعدي عليها وقتلها بشاكوش

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، اليوم، بإعدام المتهم خالد ط م ع 33 سنة، لقتله سيدة بالسنبلاوين بالدقهلية بعد الاعتداء عليها جنسيًا وحطم رأسها بـ"شاكوش"، وذلك عقب صدور رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم لارتكابه الجريمة بتاريخ 7 مارس 2025، حيث اقتحم مسكن المجني عليها "هناء منصور السيد"، وقام بتكميم فمها وكبّل يديها ورجليها، واعتدى عليها بسلاح أبيض ثم أنهى حياتها بلا رحمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية كل من المستشار محمد حسن السيد عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي، في القضية رقم 16649 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.