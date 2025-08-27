الخميس 28 أغسطس 2025
إعدام قاتل سيدة بالسنبلاوين بعد التعدي عليها وقتلها بشاكوش

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، اليوم، بإعدام المتهم خالد ط م ع 33 سنة، لقتله سيدة بالسنبلاوين بالدقهلية بعد الاعتداء عليها جنسيًا وحطم رأسها بـ"شاكوش"، وذلك عقب صدور رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول في التجمع الخامس

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بالمرج

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم لارتكابه الجريمة بتاريخ 7 مارس 2025، حيث اقتحم مسكن المجني عليها "هناء منصور السيد"، وقام بتكميم فمها وكبّل يديها ورجليها، واعتدى عليها بسلاح أبيض ثم أنهى حياتها بلا رحمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية كل من المستشار محمد حسن السيد عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي، في القضية رقم 16649 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة. 

