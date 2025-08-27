الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول في التجمع الخامس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف 5 متهمين على حكم سجنهم المؤبد لتورطهم في تصنيع والاتجار بعقار الترامادول، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير اللجنة الفنية.

الجنايات تسدل الستار على محاكمة عاطل قتل جارته بالسلام.. الجاني قطع الجثة إلى جزأين واحتفظ ببعضها في الثلاجة.. وانقطاع الكهرباء يكشف الجريمة

ضبط صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهمين بعد ثبوت تورطهم في تصنيع وبيع كميات كبيرة من الترامادول المخدر بالقطامية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حازوا كميات كبيرة من المواد الخام لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المحظور تداولها بقصد الاتجار، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون.

