تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول في التجمع الخامس

قررت محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف 5 متهمين على حكم سجنهم المؤبد لتورطهم في تصنيع والاتجار بعقار الترامادول، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير اللجنة الفنية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهمين بعد ثبوت تورطهم في تصنيع وبيع كميات كبيرة من الترامادول المخدر بالقطامية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حازوا كميات كبيرة من المواد الخام لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المحظور تداولها بقصد الاتجار، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون.

