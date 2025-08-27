الخميس 28 أغسطس 2025
العثور على جثة متعفنة لشخص مجهول الهوية في صحراء قنا

العثور على جثة متعفنة
العثور على جثة متعفنة لشخص مجهول الهوية في صحراء قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، على جثة شخص مجهول الهوية متعفنة وملقاة في الصحراء بقرية السماينة بمركز نجع حمادي.

سيدة تتعرض للسرقة في معرض بالقاهرة والأمن ينجح في ضبط الجاني

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

تفاصيل الواقعة
تلقى مركز شرطة نجع حمادي إخطارًا بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في صحراء قرية السماينة التابعة لدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين بعد المعاينة أن الجثة لشخص ذكر متعفنة داخل الجبل وسط القرية، وما زالت التحقيقات جارية لكشف سبب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

الإجراءات القانونية:
تم رفع الجثة وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

