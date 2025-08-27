الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء اليوم، تنفيذ هجوم صاروخي نوعي استهدف مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بصاروخ باليستي "فرط صوتي"، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار "الرد الاستراتيجي على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي على الشعب اليمني والفلسطيني".

تفاصيل العملية المعلنة من الحوثيين ضد إسرائيل

وبحسب البيان، فإن الصاروخ المستخدم ينتمي إلى فئة "الفرط صوتية"، التي يصعب اعتراضها بمنظومات الدفاع الجوي التقليدية، مشيرًا إلى أن الهجوم أصاب هدفه "بدقة عالية". ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجانب الإسرائيلي لتأكيد أو نفي تلك الرواية، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفعيل منظومات الإنذار المبكر في منطقة تل أبيب.

دلالات التصعيد من الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي

يرى مراقبون أن إعلان الحوثيين استخدام "سلاح فرط صوتي" يمثل نقلة نوعية في طبيعة التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل، خصوصًا وأن هذه المنظومة توصف بأنها قادرة على التحليق بسرعات تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت مع قدرة على المناورة، ما يضع تحديات غير مسبوقة أمام "القبة الحديدية" وباقي أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.