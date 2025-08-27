الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء اليوم، تنفيذ هجوم صاروخي نوعي استهدف مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بصاروخ باليستي "فرط صوتي"، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار "الرد الاستراتيجي على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي على الشعب اليمني والفلسطيني".

تفاصيل العملية المعلنة من الحوثيين ضد إسرائيل

وبحسب البيان، فإن الصاروخ المستخدم ينتمي إلى فئة "الفرط صوتية"، التي يصعب اعتراضها بمنظومات الدفاع الجوي التقليدية، مشيرًا إلى أن الهجوم أصاب هدفه "بدقة عالية". ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجانب الإسرائيلي لتأكيد أو نفي تلك الرواية، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفعيل منظومات الإنذار المبكر في منطقة تل أبيب.

دلالات التصعيد من الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي

يرى مراقبون أن إعلان الحوثيين استخدام "سلاح فرط صوتي" يمثل نقلة نوعية في طبيعة التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل، خصوصًا وأن هذه المنظومة توصف بأنها قادرة على التحليق بسرعات تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت مع قدرة على المناورة، ما يضع تحديات غير مسبوقة أمام "القبة الحديدية" وباقي أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيون مطار بن جوريون تل أبيب صاروخ باليستي العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

الحوثيون: سنعود لضرب المصالح الأمريكية حال ثبوت تورطها في الاعتداء علينا

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي من طراز فلسطين 2

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads