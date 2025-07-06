فرقتا "KPop Demon Hunters" تكتسحان قمة سبوتيفاي بأمريكا

شهدت الساحة الموسيقية الأمريكية صعودًا غير مسبوق لفرقتي الكيبوب الخياليتين ساجا بويز (Saja Boys) وهانتر/إكس (HUNTR/X)، المستوحاة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "صائدو شياطين الكيبوب"، ففي قائمة سبوتيفاي الأمريكية لأفضل الأغاني الصادرة بتاريخ 3 يوليو 2025، تصدرت أعمالهما المراكز الأولى، محققة إنجازات تاريخية في مسيرة الكيبوب بالولايات المتحدة.

أغاني KPop Demon Hunters تتصدر سبوتيفاي

وقفزت أغنية "Your Idol" لفرقة ساجا بويز إلى المركز الأول، لتصبح هذه الفرقة الخيالية رابع فنان كيبوب يتمكن من تصدر قائمة سبوتيفاي الأمريكية، وتضع هذه الخطوة "ساجا بويز" في مصاف فنانين عالميين، إذ لم يصل إلى المركز الأول في هذه القائمة سوى ثلاث أغانٍ أخرى لفناني الكيبوب حتى الآن: "Seven" لـ جونغكوك من فرقة BTS، و"Who" لـ جيمين من فرقة BTS، و"APT" لـ روزي من فرقة بلاك بينك، ويُذكر أن أعلى تصنيف سابق لفرقة كورية على قائمة سبوتيفاي الأمريكية كان المركز الثالث، والذي حققته فرقة BTS بأغنيتها الناجحة "Dynamite" عام 2020.

كما احتل الثلاثي الخيالي هانتر/إكس (HUNTR/X) المركز الثاني في القائمة ذاتها بأغنيتهم "Golden"، وبهذا الإنجاز، تجاوزت الفرقة الرقم القياسي السابق لفرقة BLACKPINK، لتصبح أعلى فرقة كيبوب للفتيات تصنيفًا في تاريخ سبوتيفاي الأمريكي.

ولم تقتصر إنجازات ألبوم "KPop Demon Hunters" على المراكز الأولى، بل شهدت القائمة دخول أغنيتين أخريين من الألبوم ضمن المراكز العشرة الأولى، فقد احتلت أغنية "How It’s Done" لفرقة هانتر/إكس المركز الثامن، بينما جاءت أغنية "Soda Pop" لفرقة ساجا بويز في المركز العاشر.

تُعَد هذه الإنجازات بمثابة تهنئة كبيرة لطاقم عمل وممثلي "KPop Demon Hunters"، الذين نجحوا في خلق ظاهرة ثقافية وموسيقية تلقى صدى واسعًا لدى الجمهور الأمريكي.

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