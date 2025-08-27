بسبب والدته، هالاند يقرر تغيير اسمه على قميص منتخب النرويج

قرر إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي، تغيير اسمه على قميص منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هالاند المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا سيضع على قميصه اسم "Braut Haaland" بدلًا من "Haaland"، وذلك في إشارة إلى اسمه الأوسط المرتبط بوالدته، حيث ويعود أصل هذه الخطوة إلى العادات المتبعة في النرويج، حيث جرت العادة أن يحمل الأبناء لقبي الوالدين معًا.

وكان هالاند قد ظهر في بداياته الكروية عام 2019، بعد تألقه اللافت في كأس العالم للشباب مع النرويج وتسجيله تسعة أهداف أمام هندوراس، باسم "إيرلينج براوت هالاند" قبل أن يختصر لاحقًا إلى "هالاند"، ليقرر مؤخرا العودة إلى إسم “” براوت هالاند".

يذكر ألفي هالاند، والد النجم النرويجي لعب سابقًا لمانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، كما أن والدته جري ماريتا براوت بطلة في منافسات السباعي خلال تسعينيات القرن الماضي، ونافست في سباقات الجري والحواجز، القفز، ورمي الجلة والرمح.

ومن المنتظر أن يظهر الاسم الجديد على قميص هالاند خلال ودية النرويج أمام فنلندا يوم 4 سبتمبر المقبل، قبل مواجهة مولدوفا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 9 سبتمبر.

قرار مفاجئ من النرويج بشأن مباراة الكيان الصهيوني، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلق

فيما أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانا رسميا أعرب فيه عن تقديره الكبير للاتحاد النرويجي لكرة القدم، بعد قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع تذاكر مباراة النرويج أمام الكيان الصهيوني، المقررة يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة.

بيان الاتحاد الفلسطيني

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيانه:" يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تقديره العميق للاتحاد النرويجي لكرة القدم على قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع التذاكر من مباراة النرويج المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام إسرائيل لدعم جهود الإغاثة في غزة.

وواصل:" إن هذه الخطوة تتجاوز حدود الرياضة، فهي رسالة قوية بأن كرة القدم لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم والمعاناة الإنسانية المستمرة، قرار الاتحاد النرويجي يؤكد الدور الأخلاقي لكرة القدم في الدفاع عن القيم الإنسانية والكرامة واحترام الحياة.

وقال:" كما ندعو بقية الاتحادات والمؤسسات والجهات الرياضية حول العالم إلى أن تحذو حذو هذا الموقف الشجاع، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة رياضييه وشبابه الذين يواصلون المعاناة تحت وطأة الاحتلال والإبادة.

واختتم حديثه قائلا:" ويؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التزامه بالدفاع عن نزاهة اللعبة، وحماية روحها الإنسانية، وضمان ألّا تكون كرة القدم أداة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.