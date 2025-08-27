رسالة تحذير من نجم الأهلي لمجلس الخطيب: اخلصوا بسرعة من ريبييرو القادم سيئ

الأهلي، قال مصطفى عفروتو لاعب النادي الأهلي السابق، إن الاسباني خوسيه ريبييرو، مدرب ضعيف لا يليق بالنادي الأهلي، ولا يليق بالإسكواد القوي الموجود في قائمة الفريق هذا الموسم.

مودرن سبورت مفاجأة الدوري

وأضاف مصطفى عفروتو في تصريحات تليفزيونية، أن فريق مودرن سبورت، أعتبره مفاجأة مسابقة الدوري حتى الآن، بعد العرضين القويين الذين قدمهما أمام الأهلي وبيراميدز، حيث انتزع نقطة ثمينة بالتعادل مع الأهلي 2-2 وكان الأقرب للفوز، ثم الفوز على بيراميدز 2-1 في أقوى مفاجآت الدوري المصري حتى ألان، ليؤكد أنه مرشح للقب الحصان الأسود تحت قيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي.

مصطفى عفروتو، فيتو

ريبييرو ضعيف فنيا

ورأى عفروتو أن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، مدرب ضعيف فنيًّا، لا يناسب قيمة الأهلي وتاريخه، وأتمنى عدم استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأول.

ونصح عفروتو مسؤولو القلعة الحمرء بسرعة البحث عن مدرب من العيار الثقيل، ليقود الأهلي خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تسوء الأمور وتتصعب مهمة الفريق في المنافسة على لقب الدوري المحلي والبطولات الأخرى للفريق.

حقيقة إقالة ريبييرو

فيما، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق مستمر في قيادة الفريق حتى حال الخسارة أمام بيراميدز السبت المقبل، مؤكدا أن المدرب مازال في بداية رحلته مع الفريق في الموسم الجديد، والأهلي لا يتعامل بالقطعة، وهناك دعم للمدرب الإسباني من أجل إتاحة الفرصة كاملة له في رحلته مع الفريق.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة النقالة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت المقبل.

