هل يلحق بن رمضان بمباراة الأهلي أمام بيراميدز؟ شوبير يرد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف لاعبي الأهلي المصابين وإمكانية لحاقهم بمباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بن رمضان جاهز لمباراة بيراميدز

وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أطمئن جماهير النادي الأهلي، أن محمد علي بن رمضان جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، المحدد لها يوم السبت المقبل.

أوضح شوبير أن بن رمضان شارك في المران الجماعي للأهلي الثلاثاء بشكل طبيعي وأدى المران كاملًا، ليؤكد جاهزيته لمواجهة بيراميدز.

مران فريق الأهلي، فيتو

إصابة بن رمضان أمام غزل المحلة

وكان محمد علي بن رمضان، غادر ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة الأخيرة في منتصف الشوط الثاني، متأثرا بإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي، على ستاد غزل المحلة، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وخضع بن رمضان لفحص بالأشعة، جاءت مطمئنة للجهاز الفني بقايدة ريبييرو، إذ أثبتت أن اللاعب يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، ويحتاج لجلسات استشفائية خلال 48 ساعة، من أجل التعافي والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات، وهو ما يعني جاهزيته للقاء بيراميدز بشكل طبيعي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادًا لمباراة الفريقين السبت القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.