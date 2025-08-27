الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يلحق بن رمضان بمباراة الأهلي أمام بيراميدز؟ شوبير يرد

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف لاعبي الأهلي المصابين وإمكانية لحاقهم بمباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

بن رمضان جاهز لمباراة بيراميدز

وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أطمئن جماهير النادي الأهلي، أن محمد علي بن رمضان جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، المحدد لها يوم السبت المقبل. 

أوضح شوبير أن بن رمضان شارك في المران الجماعي للأهلي الثلاثاء بشكل طبيعي وأدى المران كاملًا، ليؤكد جاهزيته لمواجهة بيراميدز.

مران فريق الأهلي، فيتو
مران فريق الأهلي، فيتو

إصابة بن رمضان أمام غزل المحلة

وكان محمد علي بن رمضان، غادر ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة الأخيرة في منتصف الشوط الثاني، متأثرا بإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي، على ستاد غزل المحلة، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وخضع بن رمضان لفحص بالأشعة، جاءت مطمئنة للجهاز الفني بقايدة ريبييرو، إذ أثبتت أن اللاعب يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، ويحتاج لجلسات استشفائية خلال 48 ساعة، من أجل التعافي والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات، وهو ما يعني جاهزيته للقاء بيراميدز بشكل طبيعي.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري. 

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. 

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادًا لمباراة الفريقين السبت القادم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمد علي بن رمضان بيراميدز الأهلى أمام بيراميدز ريبييرو أحمد شوبير

مواد متعلقة

آخر تطورات إصابة إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان

خضوع بن رمضان للفحص الطبي قبل مران الأهلي

بالأرقام، بن رمضان يتألق مع الأهلي بهدف وأسيست وأداء مبهر

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads