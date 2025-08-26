الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين برؤساء الأحياء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء الهرم والعجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، وإمبابة، ومراكز ومدن العياط، والبدرشين وأوسيم وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه تم التعامل مع عدد كبير من الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي وتُعد أحد أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين طلبات تتعلق بسرعة إنجاز ملفات التصالح علي مخالفات البناء وطلبات بغلق منشأة تسبب ازعاج للمواطنين وطلبات تتعلق برفع إشغالات للمحال والمنشآت التجارية وترميم أرصفة للمشاة ورفع كفاءة طرق.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصالح على مخالفات البناء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رفع اشغالات تذليل العقبات

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يلتقي مساعد وزير الصحة لبحث دعم وتطوير المنشآت الطبية

من مكافحة الآفات إلى قتل البشر، الوجه المظلم لمبيدات "الكلورفينابير" بعد مأساة أطفال المنيا

البيئة تستعرض آخر مستجدات ما تم تنفيذه بمشروع شرم الشيخ خضراء "جرين شرم"

اليوم، قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي مركز ومدينة البدرشين

أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل بن زايد بمدينة العلمين.. تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ.. فتح موقع تنسيق الجامعات لـ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

علي مساحة 2000م٢، محافظ الجيزة يتفقد الموقف العام الجديد بأطفيح

محافظة الجيزة: قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي مركز ومدينة البدرشين غدًا الثلاثاء

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بـ مستشفى أطفيح المركزى

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads