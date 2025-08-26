محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين برؤساء الأحياء

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء الهرم والعجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، وإمبابة، ومراكز ومدن العياط، والبدرشين وأوسيم وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه تم التعامل مع عدد كبير من الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي وتُعد أحد أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين طلبات تتعلق بسرعة إنجاز ملفات التصالح علي مخالفات البناء وطلبات بغلق منشأة تسبب ازعاج للمواطنين وطلبات تتعلق برفع إشغالات للمحال والمنشآت التجارية وترميم أرصفة للمشاة ورفع كفاءة طرق.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

