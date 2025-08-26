أخبار الرياضة اليوم، أبرزها: تدخل الخطيب لوقف نتائج الأهلي السلبية.. حسام حسن يستقر على بديل إمام عاشور واتحاد الكرة ينظر شكوى زيزو ضد الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

يقترب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

وحصل لاعب الأهلي على إذن من الطبيب الذي أجرى له عملية الفتق، للانتظام في المران، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي، بعدما أنهى اللاعب معظم مراحل برنامجه التأهيلي.

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل إمام عاشور في قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المحدد لهما يومي 5 و9 سبتمبر المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن استقر على استدعاء الثنائي ناصر ماهر لاعب الزمالك، الذي يجيد اللعب في مركز 8 وهو نفس مركز إمام عاشور، خاصة أن ناصر ماهر يقدم مردودا جيدا مع الزمالك في الموسم الحالي.

كما يدرس حسام حسن استدعاء لاعب محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، وهو الذي لفت الأنظار مع الفريق السماوي في المباريات الأخيرة بالدوري الممتاز، ويلعب في نفس مركز إمام عاشور.

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، برئاسة المستشار محمد الماشطة اليوم الثلاثاء، جلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب، بدعوى مخالفته شروط التعاقد مع النادي، من أجل إثبات صحة موقف النادي في القضية.

وحضر جلسة اليوم أشرف عبد العزيز محامي أحمد سيد زيزو، كما تقررعقد جلسة جديدة يحضرها اللاعب بنفسه للاستماع إلى أقواله، يوم 10 سبتمبر، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

تواجه بطولة يورو 2032 أزمة تهدد إقامتها في إيطاليا وتركيا.

تتعلق الأزمة بملاعب كرة القدم الإيطالية، المعنية باستضافة الحدث في ملف مشترك مع تركيا، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة UEFA.

وبحسب تقرير عبر وكالة (AP) فإن إيطاليا لا تملك 10 ملاعب مؤهلة لاستضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية في نسختها بعد المقبلة، ويبدو أنها غير جاهزة تماما لتنظيم الحدث حتى ولو بالاشتراك مع بلد آخر.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يتواجد في أحد تدريبات الفريق المقبلة لدعم اللاعبين قبل مباراة بيراميدز، ومن أجل الاجتماع أيضا مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق لبحث أسباب اهتزاز النتائج في الدوري بعد خسارة نقطتين ثمينتين أمام غزل المحلة أمس بالتعادل الثاني في الدوري.

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار تواجد أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام في خط دفاع القلعة الحمراء خلال المباراة المقبلة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكان خوسيه ريبيرو دفع بـ داري وبيكهام أمام غزل المحلة بسبب إصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.