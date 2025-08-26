الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يستقر على بديل إمام عاشور بمعسكر سبتمبر

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل إمام عاشور في قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المحدد لهما يومي 5 و9 سبتمبر المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

بديل إمام عاشور في قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن استقر على استدعاء الثنائي ناصر ماهر لاعب الزمالك، الذي يجيد اللعب في مركز 8 وهو نفس مركز إمام عاشور، خاصة أن ناصر ماهر يقدم مردودا جيدا مع الزمالك في الموسم الحالي.

كما يدرس حسام حسن استدعاء لاعب محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، وهو الذي لفت الأنظار مع الفريق السماوي في المباريات الأخيرة بالدوري الممتاز، ويلعب في نفس مركز إمام عاشور.

ناصر ماهر، فيتو
ناصر ماهر، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم إمام عاشور اثيوبيا بوركينا فاسو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

أزمة تضرب منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر.. مستشفى الفراعنة تؤجل إعلان القائمة.. إصابة 10 لاعبين أساسيين.. وهذه هي الخيارات البديلة أمام حسام حسن

وضع ترتيبات معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا

قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، مستشفى منتخب مصر كامل العدد

حسام حسن يستقر على مهاجمين فقط في قائمة مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads