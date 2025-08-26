حسام حسن يستقر على بديل إمام عاشور بمعسكر سبتمبر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل إمام عاشور في قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المحدد لهما يومي 5 و9 سبتمبر المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

بديل إمام عاشور في قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن استقر على استدعاء الثنائي ناصر ماهر لاعب الزمالك، الذي يجيد اللعب في مركز 8 وهو نفس مركز إمام عاشور، خاصة أن ناصر ماهر يقدم مردودا جيدا مع الزمالك في الموسم الحالي.

كما يدرس حسام حسن استدعاء لاعب محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، وهو الذي لفت الأنظار مع الفريق السماوي في المباريات الأخيرة بالدوري الممتاز، ويلعب في نفس مركز إمام عاشور.

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

