اتحاد الكرة ينظر شكوى الزمالك ضد زيزو والتأجيل لجلسة جديدة بعد التوقف الدولي

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، برئاسة المستشار محمد الماشطة اليوم الثلاثاء، جلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب، بدعوى مخالفته شروط التعاقد مع النادي، من أجل إثبات صحة موقف النادي في القضية.

وحضر جلسة اليوم أشرف عبد العزيز محامي أحمد سيد زيزو، كما تقررعقد جلسة جديدة يحضرها اللاعب بنفسه للاستماع إلى أقواله، يوم 10 سبتمبر، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم.

