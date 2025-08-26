رئيس جامعة الإسكندرية: تعزيز تدويل التعليم العالي من خلال الأفرع الدولية

استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة، المنعقد اليوم الثلاثاء، نتائج الزيارات الخارجية التى قام بها والوفد المرافق له إلي أفرع الجامعة تحت الإنشاء في الإمارات وماليزيا، والتى تأتى دعمًا لرؤية مصر 2030 وتوجهها نحو تدويل التعليم العالى، والخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية فى التوسع إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للتعليم العالى العابر للحدود.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فرع جامعة الإسكندرية الدولى بأبو ظبى سيكون جاذبا للطلاب من مختلف الجنسيات بالإمارات العربية والدول المجاورة، موضحًا ان الرؤية التي يتم العمل علي تنفيذها سوف ترسخ مكانة الفرع كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على خدمة المجتمع المحلي والإقليمى وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التوسع الإقليمى والدولى.

وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال زيارته للفرع قام بتفقد المباني والمنشآت الأكاديمية والإدارية التي يتم تجهيزها لبدء الدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا فى التخصصات الأكاديمية المختلفة في 2026.

كما استعرض رئيس الجامعة، نتائج زيارته لفرع الجامعة الدولى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تمهيدًا لافتتاحه فى 2026، موضحًا أن الزيارة تضمنت اجتماعات مع مسئولي الحكومة الماليزية ومجلس إدارة الشركة المستضيفة للفرع، إلى جانب جولة تفقدية لمقر الفرع في كوالالمبور.

وأشار إلى أن الفرع سيطرح برامج أكاديمية ومهنية وفق أحدث المعايير الدولية، مع إتاحة برامج مزدوجة تمنح الخريجين شهادات من جامعة الإسكندرية وجامعات دولية مرموقة، وسيكون جاذبا للطلاب من ماليزيا والدول المجاورة.

كما استعرض رئيس الجامعة، نتائج زيارة وفد جامعة بيروت العربية برئاسة الدكتور عمار الحورى لجامعة الإسكندرية، والتي تناولت بحث سبل التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجانبين، من خلال إنشاء الفرع الدولى لجامعة بيروت العربية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، بما يمهد لشراكة اكاديمية تدعم الروابط التاريخية الوطيدة بين الجامعتين منذ نشأتها عام 1960، وتلبى احتياجات سوق العمل الإقليمى والدولى.

كما وافق مجلس الجامعة الإسكندرية على تشكيل لجنة متخصصة لإعداد الدراسة اللازمة لوضع تصور متكامل لمشروع إسكان يخدم جميع منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة عمل وحياة أفضل لمنتسبيها، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والبحثية والخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

وكرم المجلس الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وثمّن رئيس الجامعة ما بذله من جهد وتفانٍ في أداء جميع المسؤوليات الأكاديمية والإدارية التى تولاها خلال فترة عمله.

كما كرم المجلس كل من الدكتورة نفرتيتى حسن زكى عميد كلية التمريض بمناسبة انتهاء فترة عملها، مثمنًا جهودها المخلصة وعطاءها المتميز خلال فترة عمادتها للكلية.

ووافق المجلس على إدراج مقرر أساسيات الذكاء الاصطناعي كمقرر اختيارى لبرامج الدراسات العليا بالجامعة.

ووافق المجلس على تخصيص عدد (٣٠٠) منحة دراسية بتخفيض ٥٠% من قيمة الساعة المعتمدة لطلاب الدبلومات بكلية الأعمال للعام الجامعى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ووافق المجلس على تخصيص عدد (١٠٠٠) منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا بجميع برامج الدبلومات فى التربية وإعداد المعلم فى العلوم أو الآداب بتخفيض ٥٠% من قيمة الساعة المعتمدة بكلية التربية وذلك لفصل الخريف ٢٠٢٥.

ووافق المجلس على إنشاء كرسي الإيسيسكو ICESCO فى جامعة الإسكندرية حول التراث الثقافى والسياحة والذكاء الاصطناعى والتنمية المستدامة.

ووافق المجلس على اتفاقية برنامج تبادل طلاب البكالوريوس بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيكاغو. واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة قبرص، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاقية الإطارية بين جامعة الإسكندرية وجامعة سيرجى بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ديبرسن بالمجر، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة الدولة الاتحادية المستقلة للتعليم العالى- الجامعة القومية البحثية الوطنية للبحوث النووية (معهد موسكو للفيزياء الهندسية) بروسيا، ومذكرة التعاون الأكاديمى بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ميزورى بالنيابة عن جامعة ميزورى للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة الإتفاق بين جامعة الإسكندرية وجامعة كونيكتيت.

ووافق المجلس على ضم عضويات لمجالس الكليات من الداخل والخارج للعام الجامعى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ووافق المجلس على ترقية ٣٣ عضو هيئة تدريس ١٦ إلى درجة أستاذ، و١٧ إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٨ مدرس، ومنح ٧٦ درجة دكتوراه و١٩٢ درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

