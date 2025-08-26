لا داعي للقلق من الرائحة، غدا ملء الخزان الرئيسي للغاز الطبيعي بالإسكندرية

أعلنت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس بـ محافظة الإسكندرية، أنه يتم غدا الأربعاء 27/ 8/ 2025 اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط والواقعة بعد مزلقان بهيج ببرج العرب.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الأمر يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة، مطالبة الأهالي بعدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة.

وأكدت الشركة أن رائحة الغاز التي ستصل للمناطق المحيطة أمر اعتيادي عند ملء الخزانات، قائلة: هذه الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولا داعي للقلق نهائيا.

