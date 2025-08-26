الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفضه الزمالك فتألق ضد ريال مدريد، إيجاريا يعود للأضواء من جديد

إيجاريا
إيجاريا

خطف الإنجليزي أوفي إيجاريا الأضواء من جديد، بعد مشاركته مع ناديه ريال أوفييدو في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد في الجولة الثانية من الليجا.

رفضه الزمالك فتألق في الليجا

وسبق لنادي الزمالك أن استدعى إيجاريا للاختبار أثناء فترة تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية، إلا أن التجربة لم تستمر سوى أيام قليلة، شارك خلالها اللاعب في لقاء ودي أمام بتروجت، قبل أن يقرر النادي عدم  التعاقد معه بحجة إنه دون المستوى.

عاجل.. الزمالك يعلن رحيل أوفي إيجاريا - الأسبوع

وفي الميركاتو الصيفي الحالي أعلن  نادي ريال أوفييدو الإسباني تعاقده رسميًا مع إيجاريا، في صفقة انتقال حر تمتد لعامين، ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإسباني الممتاز.

 صاحب الـ27 عامًا، ظل بلا نادي منذ رحيله عن ريدينج الإنجليزي في يناير 2024، قبل أن يخضع لفترة تدريب مع ريال أوفييدو تحت إشراف المدير الفني فيليكو باونوفيتش، والتي مهدت الطريق لإتمام الصفقة.

وقضى إيجاريا أربعة مواسم مع ريدينج بين 2020 و2024، وشارك خلالها بانتظام في منافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

عودة للملاعب من جديد 

وخاض إيجاريا مباراته  الأولى في الليجا ضد ريال مدريد حيث دخل بديلًا في الدقيقة 72 وخطف الأنظار بأداءه رقم الخسارة بنتيجة 3-0 أمام زملاء كيليان مبابي.

ومن جهته أشاد مدرب أوفييدو بانوفيتش بمستوى إيجاريا رغم عدم اكتمال جاهزيته البدنية وصرح:  علينا أن نكون حذرين مع لياقته البدنية، لقد غاب لفترة طويلة شيئًا فشيئًا، يستعيد لياقته البدنية إنه يحظى بحب الجماهير والناس من حوله.

البرتغالي جوزيه جوميز الدوري الإسباني جوزيه جوميز إيجاريا

