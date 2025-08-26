سموحة يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

تقدم سموحة على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في الشوط الأول باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.



وسجل هدف التقدم لسموحة صامويل امادي في الدقيقة 8 من الشوط الأول، بعد صناعة من خالد الغندور.

ويأمل كهرباء الإسماعيلية في تحقيق الفوز الأول له في الدوري، بعدما اكتفى بتعادلين وهزيمة في أول 3 جولات من الدوري الممتاز.



ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لسموحة الذي يأمل في تحقيق الفوز الأول له بالدوري هذا الموسم، بعدما اكتفى بثلاث تعادلات في الجولات الثلاث الماضية.

