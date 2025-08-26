الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد سحب قرعة دور المجموعات لـدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

تجرى قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 28 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بنفس النظام المعتمد في الموسم الماضي.

نظام قرعة دوري أبطال اوروبا

وستُقسم الفرق الـ36 المشاركة إلى 4 مستويات بناءً على معامل تصنيف الأندية، مع تصدر حامل اللقب المستوى الأول.

يتم سحب كرة واحدة يدويًا بدءًا من المستوى الأول، ثم يختار برنامج آلي 8 منافسين لكل فريق وفق قواعد محددة:

فريقان من كل مستوى، بواقع مباراة على أرضه وأخرى خارج ملعبه أمام فرق كل مستوى.

لا يلتقي فريقان من نفس الاتحاد المحلي.

لا يزيد عدد الخصوم من نفس الاتحاد عن فريقين

وستُعلن مواعيد المباريات بحد أقصى يوم السبت 30 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا قرعة دوري ابطال اوروبا قرعة دور المجموعات نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

موهوب ليفربول ينافس الكبار على جائزة لاعب الأسبوع بالدوري الإنجليزي

نصيحة خاصة من هنري لنجم آرسنال الجديد

ليفربول في مواجهة قوية ضد نيوكاسل يونايتد الليلة في الدوري الإنجليزي

رقم قياسي جديد لمبابي بعد التسجيل في شباك أوفييدو

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads