موعد قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد سحب قرعة دور المجموعات لـدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

تجرى قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 28 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بنفس النظام المعتمد في الموسم الماضي.

نظام قرعة دوري أبطال اوروبا

وستُقسم الفرق الـ36 المشاركة إلى 4 مستويات بناءً على معامل تصنيف الأندية، مع تصدر حامل اللقب المستوى الأول.

يتم سحب كرة واحدة يدويًا بدءًا من المستوى الأول، ثم يختار برنامج آلي 8 منافسين لكل فريق وفق قواعد محددة:

فريقان من كل مستوى، بواقع مباراة على أرضه وأخرى خارج ملعبه أمام فرق كل مستوى.

لا يلتقي فريقان من نفس الاتحاد المحلي.

لا يزيد عدد الخصوم من نفس الاتحاد عن فريقين

وستُعلن مواعيد المباريات بحد أقصى يوم السبت 30 أغسطس.

