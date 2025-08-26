أخبار الحوادث اليوم: مجهولون يحملون أسلحة رشاشة يثيرون الرعب بأسيوط.. سقوط شبكة دعارة بالشيخ زايد.. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تستخدم سيارات الإسعاف للتمويه، الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة لترويج المخدرات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حيلة بارعة لجأ إليها بعض الخارجين عن القانون فى تهريب وترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات الإسعاف، لإبعاد عيون الملاحقات الأمنية، إلا أن رجال الشرطة نجحوا فى كشف المستور والإيقاع بأخطر عصابة لترويج السموم فى مصر.
القبض على مدير ناد صحي و٣ سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من القبض على مسؤولي نادٍ صحي غير مرخص يستغل في الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد.
القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة.
ضبط طرفي مشاجرة بحدائق القبة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وقوع مشاجرة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لص العمرانية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بالإمساك بآخر والتعدي عليه بزعم محاولته السرقة بالجيزة، تمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة.
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة وإطلاق نار بالقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع للمواطنين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
إحالة أوراق المتهم بقتل جزار في أبو كبير إلى المفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، إحالة أوراق المتهم في قضية قتل جزار بمركز أبو كبير إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، مع تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
مجهولون يحملون أسلحة رشاشة يثيرون الرعب على طريق أسيوط سوهاج (فيديو)
مقطع مرعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لبعض الأشخاص على الطريق السريع أسيوط سوهاج بجوار محور ساقلته المراغة، وهم يهددون المارة على الطريق بأسلحة رشاشة، الأمر الذي أثار الفزع بين الناس.
