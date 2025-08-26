إحالة أوراق المتهم بقتل جزار في أبو كبير إلى المفتي

الأربعاء 27 أغسطس 2025
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، إحالة أوراق المتهم في قضية قتل جزار بمركز أبو كبير إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، مع تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية حين أحالت النيابة العامة المتهم "جمال. أ. ف. ع"، 35 عامًا، ومقيم بقرية أولاد فضل التابعة لمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياه بقتل المجني عليه "حاتم محمد صابر"، 48 عامًا، جزار مقيم بقرية كفر الجندي بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، حيث أعد لذلك سلاحين (شومة وسكين)، وتوجه إلى مكان تواجده، وباغته بضربة على رأسه، ثم سدد له عدة طعنات نافذة في الجانب الأيسر من البطن، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

