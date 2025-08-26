محافظ الدقهلية: جودة رغيف الخبز خط أحمر.. ولن نسمح بأي تلاعب أو استغلال

كلّف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مدن وقري المنصورة وطلخا وبلقاس ونبروه، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "مرزوق" إلى أن فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى والتحقق منها فورًا، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تأتي ضمن حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين.

وقد قامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور علي عدد من المخابز بقري: (ميت بدر خميس وبندر المنصورة بمركز ومدينة المنصورة - كفر الخوازم ومنشأة البدوي بمركز ومدينة طلخا - الدمايرة، الكوم الأحمر، أبو طه، البغدادي، الملعب، السلسول، زيان بمركز ومدينة بلقاس - طنيخ وكفر الحصة بمركز ومدينة نبروه).

وأوضح " المحافظ " أن الحملة استمرت علي مدار يومين، وأسفرت عن كشف مخالفات جسيمة تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز المدعم وعدم مطابقته للمواصفات القياسية، حيث تم تحرير 20 محضرًا للمخابز المخالفة، وكان أبرزها نقص الوزن الذي تجاوز 30 جرامًا في بعض الحالات، وهو ما يُعد استغلالًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.

وقال "مرزوق" في تصريحاته: "جودة رغيف الخبز خط أحمر.. ولن نسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، وهناك إجراءات رادعة ستُتخذ ضد المخالفين"، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

استجابتنا السريعة لشكاوى المواطنين تعكس حرصنا على تحقيق العدالة

كما قال "المحافظ ": "استجابتنا السريعة لشكاوى المواطنين تعكس حرصنا على تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل، ولن نتوانى عن اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالفة تمس حق المواطن".

خطة شاملة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

واختتم " محافظ الدقهلية " تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن حقوق المواطنين فوق أي اعتبار وأن أجهزة المحافظة تعمل بتكامل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك.

