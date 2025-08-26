الأولمبية تهنئ منتخب الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة العربية للناشئين

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تتويج منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 عامًا بلقب البطولة العربية السابعة عشرة بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة (3-2) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد إدريس بالنتائج المميزة لأبطال مصر في البطولة بالإضافة إلى مجهودات اتحاد الطائرة في دعم واستقرار اللعبة والمنافسة في مختلف المحافل الدولية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المدير الفني إسلام محمد، والمدرب العام علاء الدين مفتاح، ومحلل الأداء مصطفى محمد، وأخصائي العلاج الطبيعي علي عادل.

أما قائمة اللاعبين فتضم محمد السيد، سيف حسن، خالد محمود، عمر مصطفى، عمر وائل، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، ياسين عبد اللطيف، عمر مجدي، عمر أحمد، أحمد خليفة، وزياد فهمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.