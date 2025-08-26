الأربعاء 27 أغسطس 2025
الأولمبية تهنئ منتخب الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة العربية للناشئين

منتخب الكرة الطائرة
هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تتويج منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 عامًا بلقب البطولة العربية السابعة عشرة بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة (3-2) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد إدريس بالنتائج المميزة لأبطال مصر في البطولة بالإضافة إلى مجهودات اتحاد الطائرة في دعم واستقرار اللعبة والمنافسة في مختلف المحافل الدولية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المدير الفني إسلام محمد، والمدرب العام علاء الدين مفتاح، ومحلل الأداء مصطفى محمد، وأخصائي العلاج الطبيعي علي عادل.

أما قائمة اللاعبين فتضم محمد السيد، سيف حسن، خالد محمود، عمر مصطفى، عمر وائل، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، ياسين عبد اللطيف، عمر مجدي، عمر أحمد، أحمد خليفة، وزياد فهمي.

