الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

على فتح الله يطرح ألبومه الموسيقى الجديد "alive"

على فتح الله
على فتح الله

يواصل الموسيقار على فتح الله، نجاحاته الفنية، حيث قام بطرح ألبومه الموسيقى الجديد بعنوان "alive" ويقدم من خلاله مجموعة من الألحان المختلفة، برؤية موسيقية مختلفة

 وأعلن على فتح الله فى وقت سابق أنه يقوم بإعداد وتنفيذ هذا المشروع الفنى، ويقدم فيه رؤى موسيقية جديدة، وسيتم عرض هذا المشروع فى عدد من الحفلات الجماهيرية.
ومن المعروف أن الموسيقار على فتح الله، كان قد قام بطرح _ cover_  لأغنية "طاير يا هوى" برؤيته الموسيقية المختلفة، بمشاركة المطربة نوران أبو طالب، الأغنية من كلمات الشاعر محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدى، وتوزيع موسيقى على فتح الله.


كما قدم فتح الله منذ فترة، فيديو كليب لأغنية "بحلم معاك" للفنانة الكبيرة نجاة، برؤية موسيقية جديدة، وأيضا قام بطرح فيديو كليب لأغنية "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، بعد أن قام بعمل ريميكس بأسلوبه الموسيقى الخاص، وقد نالت هذه الأعمال إعجاب الجمهور، وحصدت الكثير من المشاهدات على موقع اليوتيوب، حيث أن هذا الشكل الموسيقى الجديد يلقى إقبالا كبيرا لدى الجمهور، وهو الأكثر استماعا في العالم الآن

 الألبوم الجديد "alive" من إنتاج على فتح الله، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"، ويضم  10 مقطوعات موسيقية هى:
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

على فتح الله الموسيقار على فتح الله ام كلثوم

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads