بتروجت يقفز للصدارة، ترتيب الدوري 2025 بعد سقوط بيراميدز وتعادل الأهلي

ترتيب الدوري المصري، قفز بتروجت لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه علي المقاولون 1-0، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وشهدت مباريات اليوم الثاني للجولة الرابعة سقوط بيراميدز أمام مودرن سبورت 2-1، وتعادل الأهلي مع غزل المحلة 0-0، وفوز وادي دجلة 2-1 أمام زد.

وتختتم الجولة غدا الثلاثاء بثلاث مواجهات، وهي: كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة، حرس الحدود ضد المصري، الزمالك ضد فاركو.

ترتيب الدوري المصري 2025

1- بتروجيت 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- الزمالك 7 نقاط

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- الأهلي 5 نقاط

6- زد 5 نقاط

7- الجونة 5 نقاط

8- بيراميدز 5 نقاط

9- إنبي 5 نقاط

10- الحدود 4 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

12- غزل المحلة 4 نقاط

13- وادي دجلة 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- الاتحاد 4 نقاط

16- الجيش 4 نقاط

17- سموحة 3 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتين

20- المقاولون العرب نقطتين

21- فاركو نقطة واحدة



مشاركة 21 فريقًا بالدور المصري

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلي البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

