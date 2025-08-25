حكاية Just You الحلقة 3، اختفاء بسمة داود ورسالة غامضة جديدة لتارا عماد

دارت أحداث حكاية Just You الحلقة 3، ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حول نهى (بسمة داوود) التي تتأكد أن صديقتها سارة (تارا عماد) لا تتخيل المكالمات والرسائل الغامضة التي تصل إليها بعد مشهد حريق عيد الميلاد.



حيث وقفت سارة برفقة صديقتها نهى في الشارع وهما في حالة ذهول، بينما لم تتمالك سارة دموعها وانخرطت في البكاء، قبل أن تهدئها نهى وتؤكد لها أنها لن تتركها بمفردها، وبالفعل تقرر نهى أن تبيت معها في منزلها.



وحين تعود سارة برفقة نهى إلى منزلها، فوجئت بوجود سليم (عمرو جمال) جالسًا مع والدتها (وفاء صادق)، فتظهر عليها مشاعر الغضب وتطلب منه الرحيل وعدم مطاردتها، وتقوم الأم بالاعتذار له وطلبت منه تفهم ما تمر به ابنتها من ظروف صعبة.



وفي غرفة سارة، تعترف نهى لسارة بأنها لم تكن تصدقها في البداية، لكنها سمعت بنفسها الصوت الذي يراسلها.

وتطلب نهى من سارة مراجعة كل علاقاتها مؤخرًا لمعرفة هوية الشخص المجهول الذي يحاول السيطرة عليها، ثم تكشف نهى لسارة ما قاله لها عامر، مهندس الـ IT، حيث أخبرها أن سارة كانت مريضة عقليا ومحجوزة في مصحة لمدة عام لهذا لم يكمل مشروع زواجهما.

تنهار سارة باكية وتنفي الأمر لنهى، لتروي تفاصيل مؤثرة في مشاهد فلاش باك عن علاقتها القوية بوالدها الذي كان يعاني من مرض خبيث في مرحلة متأخرة ولم يمكث كثيرا حتى رحل، وكيف تأثرت سارة بوفاته بشدة، كما تعترف أنها بالفعل دخلت مصحة للعلاج النفسي بعد رحيله، لكنها خرجت متعافية تمامًا، وأنها بنفسها أخبرت عامر بهذه القصة قبل أن ترفض الزواج منه لعدم شعورها بالراحة معه.

تتعاطف نهى مع سارة وتحتضنها مؤكدة أنها لن تتركها، وبعد أن نامت سارة، جلست نهى مع والدة سارة، التي روت لها تفاصيل عن حبها لزوجها الراحل، وكيف ترى في سليم نفس شخصيته وحنانه، وبينما تدخل الأم للنوم، تتلقى نهى مكالمة غامضة تزيد من الغموض.

وفي صباح اليوم التالي، تصحو سارة لتكتشف اختفاء صديقتها من المنزل، وتبدأ رحلة بحث مع والدتها.

تعثر سارة ووالدتها على هاتف نهى وملابسها داخل الشقة، لكن دون أي أثر لها، لتصل فجأة رسالة جديدة إلى هاتف سارة تحمل كلمة واحدة: (نهى)، فتشعر برعب شديد من احتمال أن تكون صديقتها قد وقعت ضحية جديدة لهذا اللغز.

حكاية Just You الحلقة الثانية

بدأت أحداث حكاية Just You الحلقة الثانية، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، باستكمال المشهد الغامض من نهاية الحلقة الأولى، حيث علقت "سارة" داخل الأسانسير في مبنى الجريدة وسط حالة من الرعب، وظل الأسانسير يتلاعب بها بين الأدوار قبل أن يتوقف فجأة، ليعثر عليها زملاؤها في حالة صدمة على الأرض، يسندها "سليم" (عمرو جمال) قبل أن تفقد الوعي.

يقوم سليم بتوصيلها إلى منزلها، وهناك يلتقي والدتها (وفاء صادق)، كما تزورها صديقتها "نهى" (بسمة داود) في محاولة لتهدئتها بعد أن روت لها سارة قصة الرسائل الغامضة التي تصلها من رقمها الشخصي على "واتس آب".

تفكر نهى في تفسير عقلاني، فتقترح أن يكون هناك من يتعمد تخويفها من خلال افتعال أعطال الأسانسير والسيارة وانقطاع الكهرباء، وتنصحها بأن تذهب لزيارة طبيب نفسي، وعرض اللاب توب والموبايل على عامر، مهندس الـIT في الجريدة، للتأكد من عدم وجود اختراق.

وتقرر سارة الذهاب لطبيب نفسي، لكنها تكتشف غيابه، وتتفاجأ سارة بسليم يراقبها أمام العيادة فتتهمه بعدم الاحترام وتعتقد أن صديقتها هي من أخبرته بمكانها، لكن الأخيرة تنفي.

وتحدث سارة هاتفيًا مع الطبيب حيث يسألها إن كانت تشعر بأنها مراقبة أو أن هناك من يحاول إيصال رسالة إليها، وتعترف له بأنها ترى رسائل تختفي بعد قراءتها، وأن كل ما يرد فيها يتحقق على أرض الواقع، كما تذهب سارة إلى عامر مهندس الـIT برفقة نهى وتؤكد لها الأخيرة أن جهازها سليم تمامًا ولا يوجد اختراق، لتزداد حيرة سارة.

تعود سارة إلى منزلها لتجد والدتها بانتظارها، وتتحدث معها عن فقدان والدها، لتكشف مشاعرها المؤلمة بأنها لم تشبع من وجوده في حياتها.

وبينما كانت سارة تنتظر في سيارتها صديقتها نهى للذهاب سويا إلى عيد ميلاد زميلة لهما في العمل، تتلقى رسالة جديدة من رقمها تقول "نار"، فتأخذ "سكرين شوت" لكنها تختفي فجأة من هاتفها، لتنهار أمام صديقتها التي تحاول تهدئتها وتقنعها بالذهاب إلى عيد ميلاد إحدى صديقاتها لإثبات أنها طبيعية أمام الناس.

في الحفل، تتعرض سارة لنظرات غريبة من الحضور، ويجلس سليم بجانبها محاولًا مصارحتها بمشاعره، بينما تصده هي وتبتعد عنه، وفي لحظة توتر قصوى، يصلها اتصال جديد من الرقم الغامض وترد نهى فتسمع هي وسارة كلمة "نار" بصوت غير واضح المعالم، وبعد ثوانٍ، يندلع حريق هائل في الحفل.

مواعيد عرض حلقات حكاية "just you"

تعرض حلقات حكاية "just you" في تمام الساعة 7:00 مساء على قناة DMC، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 2 صباحا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالى.

كما تعرض الحلقات عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 8 صباحا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 5 مساء، ويعرض المسلسل كذلك عبر منصتي شاهد وWatch It.

تفاصيل حكاية Just You

حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

