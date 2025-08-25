مسلسل كوري يثير الجدل بتسمية البطل بـ"إبليس" والسخرية من الثقافة العربية والإسلامية

أثار مسلسل "All Will Come True" (أو "Genie, Make a Wish") الكوري الجنوبي ضجة واسعة، وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي قبل عرضه الرسمي، وبعد طرح الفيديو التشويقي على منصة نتفليكس، وذلك بسبب استخدامه اسم "إبليس" لإحدى شخصياته الرئيسية.

ووُجهت للمسلسل اتهامات بـ الاستيلاء الثقافي والسخرية من الثقافة العربية والإسلامية، فضلًا عن غياب البحث الدقيق في تفاصيلها.

مسلسل All Will Come True

المسلسل، الذي يندرج تحت تصنيف الكوميديا الرومانسية الخيالية، يروي قصة "جني" يُدعى "جين" يستيقظ بعد ألف عام ليقابل سيدته الجديدة الغريبة والجميلة "كا يونج".

ومع تطور الأحداث، يتضح أن هذا الجني ليس إلا إبليس، أي الشيطان، الذي عاد ليثبت أن البشر فاسدون بطبعهم.

천여 년 만에 깨어난 램프의 정령 지니, 이상하고 아름다운 새 주인 가영을 만나다.



세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 인간의 운명적 판타지 로맨틱 코미디 <다 이루어질지니>, 10월 3일 공개. 추석 연휴 넷플릭스에서. pic.twitter.com/TxFQCbCed0 — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) August 20, 2025

هذه الحبكة تحديدًا أثارت غضبًا عارمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من الربط بين "الجني" و"إبليس"، واصفين ذلك بـ الجهل والاستشراق المفرط.

وانتشرت تعليقات تستنكر هذا التشويه، مثل "ما الذي تعنونه باسمه إبليس؟" و"هل هذا هو الاستشراق؟".

كما أشار البعض إلى أن صناعة الدراما الكورية تكرر هذا النمط من الاستيلاء الثقافي غير المدروس، حيث علق أحد المستخدمين: "لقد أصبح الكوريون مثل البيض في آسيا، يستولون على الثقافات يمينًا ويسارًا في عام 2025".

المسلسل من بطولة كيم ووبين في دور الجني (إبليس)، وسوزي في دور "كا يونج". كما يشارك في البطولة كل من آن إيون جين، نوه سانج هيون، كو كيو بيل في دور مساعد الجني "سيد" الذي يتخفى في شكل نمر أسود، ولي زو يونج.

من المقرر عرض المسلسل على منصة نتفليكس في الثالث من أكتوبر.

