دراما "Queen Mantis" تكشف عن ملامح مثيرة لـ جو هيون جونغ

كشف مسلسل SBS القادم "Queen Mantis" عن مجموعة جديدة من الصور التشويقية، تُبرز الأداء القوي للممثلة جو هيون جونغ في دور قاتلة متسلسلة.

المسلسل هو نسخة مُعادة من العمل الفرنسي "La Mante"، ينتمي إلى فئة الإثارة والجريمة، وتلعب فيه جو هيون جونغ دور جونغ يي شين، قاتلة متسلسلة شهيرة تُعرف بلقب "السرعوفة".

قبل 20 عامًا ارتكبت جونغ يي شين خمس جرائم قتل بشعة، وظلت خلف القضبان منذ ذلك الحين.

تتغير مجريات الأحداث عندما يظهر قاتل متسلسل جديد يتبع نفس أسلوبها الإجرامي المميز، مما يدفع الشرطة إلى طلب مساعدتها في حل القضية.

يشارك في البطولة الممثل جانغ دونغ يون في دور المحقق تشا سو يول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع والدته، جونغ يي شين، التي كرهها طوال حياته.

وتُظهر الصور التي تم إطلاقها الأداء الدرامي القوي لجو هيون جونغ.

ففي إحدى اللقطات، تحمل تفاحة حمراء زاهية بينما تحدّق في الأفق، حيث يخلق نظرها الحاد تباينًا مثيرًا مع ملامحها البريئة والواضحة، وتُبرز صورة أخرى ابتسامتها القاسية التي تشبه قطرات الدم الأحمر على ملابسها البيضاء.

أما الصورة الأخيرة، فتُحيط بها هالة من الغموض، مما يجعل من الصعب قراءة أفكارها.

وعلّق فريق الإنتاج على أداء الممثلة، قائلًا: “يتطلب دور القاتلة المتسلسلة 'السرعوفة'، الذي تؤديه جو هيون جونغ، قدرًا هائلًا من الطاقة، سواء على الصعيد الجسدي أو الذهني بفضل تفانيها الاستثنائي في الدور وفي المشروع ككل، تعاملت جو هيون جونغ مع كل مشهد بشغف وتركيز، لتخلق نسختها الفريدة من ”السرعوفة".

وأضافوا: "الجمهور سيرى حقًا أداء جو هيون جونغ القوي، ونتوقع اهتمامًا كبيرًا وتوقعات عالية من المشاهدين."

ومن المقرر عرض مسلسل "Queen Mantis" لأول مرة في 5 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 9:50 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

