اليوم، الفنون التشكيلية تفتتح الدورة السادسة لـ "Green Art Project"

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش فتح أبوابه مجددًا لتقديم تجربة فنية فريدة، وهذا من خلال الدورة التجريبية السادسة للفنون البصرية "Green Art Project 2023-2024"، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ويعد هذا المشروع بتقديم رحلة فنية استثنائية، حيث يتلاقى الإبداع البشري مع جمال الطبيعة في تناغم استثنائي، ليعرض أعمالًا تعكس مفاهيم جديدة للتعبير الفني.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يستضيف مركز محمود مختار الثقافي بحديقة متحف محمود مختار (بجوار نادي القاهرة الرياضي)، هذا الحدث الفني المميز.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في ما عدا يومي الجمعة والإثنين.

