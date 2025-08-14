محافظ الدقهلية يشهد افتتاح معرض الفنون التشكيلية بختام مهرجان جمصة الصيفي (صور)

شهد اللواء طارق مزوق محافظ الدقهلية مراسم افتتاح معرض الفنون التشكيلية على هامش فعاليات مهرجان جمصة الصيفي الأول.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمهرجان جمصة

وتشهد مدينة جمصة، فعاليات مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025، والذي جاء وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد مراسم افتتاح أول يوم محافظ الإقليم وثاني أيامه شهد، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، الفعاليات وتابع العروض.

وأحيا الحفل أول يوم الفنان أحمد جمال، وشارك في الفعاليات فريق فلكوريتا للفنون الشعبية الذي قدّم عروضًا مبهرة تعكس التراث المصري الأصيل، بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع كبير من المواطنين.

وأكد "المحافظ " في تصريحات له، أن مهرجان جمصه هو رسالة واضحة للعالم بأن مدن الدلتا قادرة على صناعة سياحة متميزة وجذب استثمارات نوعية، مشددًا على أن ما يحدث في جمصه و15 مايو هو بداية حقيقية لتغيير وجه الدلتا السياحي، وفتح آفاق جديدة للتنمية.

وفي هذا الإطار، كشف اللواء مرزوق عن وجود 17 فرصة استثمارية واعدة في جمصة و15 مايو، تتراوح مساحاتها من 2000 متر مربع حتى 25 فدانًا، وتشمل مشروعات متنوعة ما بين فنادق، شاليهات، منتجعات سياحية، مدارس ومستشفيات خاصة، مولات تجارية، وأماكن ترفيهية.

وأوضح أن بعض هذه الفرص تم طرحه بالفعل من خلال الخريطة الاستثمارية، والبعض الآخر من خلال المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستكون نواة لانطلاقة استثمارية كبرى تضع جمصة على خريطة السياحة، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف "مرزوق" أن المحافظة تدعم كافة المبادرات التي تهدف لوضع جمصه على خريطة السياحة المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع هو مفتاح النجاح في تحويل الرؤى إلى واقع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، خلال مشاركته في الفعاليات، إن الفنون الشعبية تمثل نبض التراث وروح المهرجان، وأن إحياء مثل هذه الفعاليات يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ودعم السياحة الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.