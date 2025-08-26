الثلاثاء 26 أغسطس 2025
خارج الحدود

بسبب قصور وريدي مزمن، صور حديثة تكشف كدمة كبيرة في يد ترامب

يد ترامب، فيتو
يد ترامب، فيتو

أثارت صور جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقطت خلال ظهوره العلني الأخير، جدلًا واسعًا بعد أن أظهرت كدمة واضحة وكبيرة على يده اليمنى.

 

قصور وريدي مزمن.. السبب الطبي في مرض ترامب

وبحسب مختصين في الشأن الطبي، فإن الكدمة قد تكون ناتجة عن إصابة ترامب بـ قصور وريدي مزمن، وهو اضطراب شائع بين كبار السن يحدث عندما تعجز الأوردة عن إعادة الدم إلى القلب بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى تجمع الدم وظهور كدمات أو تورم في مناطق مختلفة من الجسم، أبرزها اليدان والكاحلان.

 

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ترامب والحرص على المظهر

ولفت مراقبون إلى أن الرئيس الأمريكي المعتاد على الظهور أمام الكاميرات بمظهر متماسك، كان في أوقات سابقة يستخدم مستحضرات التجميل أو المكياج لتغطية بعض العلامات الجلدية والكدمات، إلا أن الصور الأخيرة أظهرت الكدمة بوضوح، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

 

تساؤلات حول الوضع الصحي

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من فريق ترامب الطبي أو حملته الانتخابية بشأن هذه الصور، فإنها أعادت فتح باب التكهنات بشأن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

