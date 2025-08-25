ترامب: أعمل على منع اندلاع حرب نووية وهذه رسالتي لبوتين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أولويته في السياسة الدولية تتركز على منع اندلاع حرب نووية في العالم، مشددًا على أهمية تحسين العلاقات بين الدول الكبرى والفاعلة لتجنيب البشرية هذا الخطر الوجودي.

المصالحة بين الدول المتوترة

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن جهوده تسعى إلى إصلاح العلاقات بين دول متخاصمة مثل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، مضيفًا أن بناء قنوات تواصل إيجابية سيجعل خيار الحرب النووية أمرًا مستبعدًا.

الحاجة إلى استثمارات وشراكات

أوضح ترامب أن المرحلة المقبلة تتطلب من الولايات المتحدة أن تعزز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول مثل روسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية وغيرها، معتبرًا أن التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

حديث مع بوتين عن الصين

وكشف ترامب أنه أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة تحسين العلاقات مع الصين، مؤكدًا أن التنسيق بين واشنطن وبكين وموسكو يمثل ركيزة أساسية لمنع أي مواجهة نووية محتملة.

رسالة سلام عالمية

وختم ترامب بالقول إن العالم اليوم بحاجة إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية على منطق الصراع، معتبرًا أن بناء الثقة بين القوى الكبرى هو السبيل لضمان مستقبل آمن وخالٍ من التهديدات النووية.

