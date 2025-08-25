ترامب: نهاية جيدة للوضع في غزة خلال أسبوعين أو 3

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إنه يجب تسوية الوضع في غزة قريبا.

وأضاف ترامب: أعتقد أنه خلال أسبوعين أو 3 ستكون هناك نهاية جيدة وحاسمة لها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مروع"، مشيرًا إلى أن عدد الرهائن المتبقين هناك أقل من 20 شخصًا.

ترامب: سنعمل على إخراج الرهائن من غزة قريبا

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن بلاده "ستعمل على إخراج هؤلاء الرهائن من القطاع في أقرب وقت ممكن"، دون أن يوضح تفاصيل إضافية بشأن آلية أو جدول زمني لهذه العملية.

استمرار الحرب الدائرة في غزة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الدائرة في غزة، والتي دخلت مراحل أكثر تعقيدًا مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. كما يتزامن موقف ترامب مع محاولاته تقديم رؤية مختلفة عن إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بملف الرهائن والجهود الدبلوماسية.

و أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 245 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 245



في سياق متصل، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الإثنين، إنه يجب حماية الصحفيين والمستشفيات والأطباء في قطاع غزة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.