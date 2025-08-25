الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم بهدف أمام نيوكاسل في شوط أول مثير

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بتقدم الريدز بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول سجله اللاعب ريان جرافينبيرخ في الدقيقة 36 من اللقاء.

شهدت الدقيقة 7 ركلة حرة مباشرة ليفربول في وسط ملعب نيوكاسل يونايتد من جهة اليمين، نفذت بتمريرات قصيرة انتهت دون خطورة على المرمى.، وحتى الدقيقة 10 محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وفي الدقيقة 13 عرضية من الجبهة اليسرى لليفربول عن طريق ميلوس كيركيز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة عن مناطق الخطورة.

وحتى الدقيقة 22 كانت أفضلية نسبية للاعبي نيوكاسل يونايتد على مستوى الاستحواذ داخل أرضية الملعب خلال الدقائق الحالية.

وفي الدقيقة ركلة حرة مباشرة لنيوكاسل يونايتد في وسط الملعب، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 29 محاولة هجومية خطيرة لنيوكاسل يونايتد بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أنتوني جوردون برأسية مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.

على عكس سير اللقاء ورغم الضغط الهجومي لنيوكاسل ينجح ليفربول في خطفهدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريان جرافينبيرخ، من تسديدة أرضية متقنة عن طريق ريان جرافينبيرخ من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 45+2 حكم المباراة توجه إلى شاشة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود بطاقة حمراء لأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، ليطرد اللاعب بالفعل بعد الإستعانة بالفار.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

أعلن الهواندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، وفلوريان فريتس، ودومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكيتيكي، وكودي جاكبو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل، بالسويدي أنتوني إيلانجا لقيادة خط الهجوم، في غياب مواطنه أليكسندر إيزاك.

ويبدأ المكبايس بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، جويلينتون.

رقم أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، في حال تسجيل صلاح هدفا أمام نيوكاسل، ينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الانجليزي على مر العصور، والذي يتقاسمه حاليا مع آندي كول، برصيد 187 هدفًا لكل منهما.

ويتصدر القائمة النجم الإنجليزي السابق، آلان شيرر، برصيد 260 هدفًا، ثم هاري كين (213)، وواين روني (208).

من جهة أخرى، ساهم صلاح في 18 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

كما أن صلاح صنع هدفًا واحدًا على الأقل، في كل من آخر 6 مباريات لليفربول ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك أمام خصم بعينه في تاريخ البطولة.

