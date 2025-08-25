ليفربول يضع نجم ريال مدريد بديلا لصفقة ألكسندر إيزاك

كشف تقرير إعلامي، اليوم الإثنين، عن موقف نادي ليفربول بشأن ضم الدولي البرازيلي رودريجو جوس، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن رودريجو طلب من وكيله البحث عن عروض له للرحيل هذا الصيف، وذلك بسبب تضاؤل دوره مع الميرنجي.

موعد انتهاء فترة الميركاتو الصيفي

ومن المقرر أن تنتهي نافذة الانتقالات الصيفية الجارية في مختلف أنحاء أوروبا، يوم الإثنين المقبل، 1 سبتمبر.

وارتبط اسم رودريجو بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي وآرسنال.

رودريجو خيارا أمام ليفربول لتعويض فشل صفقة ألكسندر إيزاك

ووفقًا للصحفي ساشا تافوليري، المختص بسوق الانتقالات، فإن رودريجو سيصبح خيارًا أساسيًا لنادي ليفربول، حال فشل التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ويسعى ليفربول جاهدًا لضم إيزاك هذا الصيف، حيث قدم عرضًا قيمته 110 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم رفضه من جانب نيوكاسل، الذي اشترط الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

وترددت أنباء سابقة، حول موافقة ريال مدريد على بيع رودريجو، مقابل 100 مليون يورو.

