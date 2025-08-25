الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح وجاكبو يقودان هجوم ليفربول أمام نيوكاسل

فريق ليفربول، فيتو
أعلن الهواندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، التي تنطلق بعد قليل على سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

 

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

يدخل ليفربول مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

وتنطلق مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك.

رقم أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل 

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، في حال تسجيل صلاح هدفا أمام نيوكاسل، ينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور، والذي يتقاسمه حاليا مع آندي كول، برصيد 187 هدفًا لكل منهما.

ويتصدر القائمة النجم الإنجليزي السابق، آلان شيرر، برصيد 260 هدفًا، ثم هاري كين (213)، وواين روني (208).

 

من جهة أخرى، ساهم صلاح في 18 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

كما أن صلاح صنع هدفًا واحدًا على الأقل، في كل من آخر 6 مباريات لليفربول ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك أمام خصم بعينه في تاريخ البطولة.

ليفربول آرني سلوت الدوري الانجليزي محمد صلاح نيوكاسل

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية
ads